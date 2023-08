Conhecidas as regalias que Neymar vai receber na Arábia Saudita

De acordo com o portal Foot Mercato, o extremo brasileiro vai usufruir de um avião particular, uma grande habitação com funcionários à disposição e ainda grandes prémios monetários por cada vitória ou ação promocional que realize pelo país.

Numa altura em que Neymar está a realizar exames médicos com vista a trocar o PSG pelo Al Hilal, de Jorge Jesus e Rúben Neves, o portal francês Foot Mercato revelou as regalias que esperam pelo extremo brasileiro, de 31 anos, na Arábia Saudita.

Segundo a fonte, o jogador vai desfrutar de um avião particular, uma grande habitação com funcionários à disposição e, para além de um salário de 160 milhões de euros por duas épocas, vai auferir 80 mil euros por cada vitória em que participe e 500 mil euros por cada "story" ou publicação promocional que faça pelo país.

Já o PSG deverá receber um valor entre os 80 e os 90 milhões de euros - que pode subir aos 120 milhões mediante objetivos - por Neymar, que prepara-se para se despedir do futebol europeu depois de uma época em que apontou 18 golos e 16 assistências em 29 jogos, sagrando-se campeão francês.