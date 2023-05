Confirmada a contratação do primeiro reforço do Atlético de Madrid

Foi noticiado há vários meses que Çaglar Soyuncu tem um pré-acordo para reforçar o Atlético de Madrid no verão, com o antigo agente do jogador a ter revelado a duração do seu contrato com os colchoneros.

Em final de contrato com o Leicester, já foi noticiado há vários meses que Çaglar Soyuncu tem um pré-acordo para reforçar o Atlético de Madrid a custo zero no verão, tornando-se no primeiro reforço da temporada para a equipa treinada por Diego Simeone.

Esta sexta-feira, Mustafa Dogru, antigo agente do central turco de 26 anos, confirmou mesmo a transferência, revelando que Soyuncu vai assinar por quatro temporadas com os colchoneros, para além de outros pormenores sobre as negociações entre o jogador e os espanhóis.

"Eu trabalho com Çaglar há muito tempo, continuamos a ter uma relação muito boa e sei bem que ele tem um acordo fechado com o Atlético de Madrid por quatro anos. O Leicester quis renovar com ele, mas Çaglar não aceitou, por isso a direção do clube inglês decidiu que ele ia ficar no banco. Falámos com Andrea Berta [diretor desportivo do Atlético], que queria contratar Çaglar quando jogava no Friburgo [2017/18]. Agora, ele quer jogar na Champions. Eles queriam fechar a sua contratação em janeiro, mas não puderam chegar a acordo com o Leicester", explicou, em declarações reproduzidas pelo jornal AS.

De resto, o ex-representante de Soyuncu mostrou confiança em que o defesa tenha sucesso na capital espanhola, devido às suas características.

"Não tenho nenhuma dúvida de que Çaglar será fundamental para o Atlético. Com Simeone, vai ter muito mais sucesso, porque o seu estilo é adequado ao Atlético. Ele usa os dois pés e não comete falhas com bola", concluiu.

Na presente temporada, o internacional turco soma apenas nove partidas disputadas pelos foxes, que ocupam o penúltimo lugar da Premier League, a dois pontos dos lugares fora da zona de despromoção, isto quando restam apenas duas jornadas por disputar no campeonato.