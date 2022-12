Revelada a data para a entrega dos prémios The Best

Prémios entregues a 27 de fevereiro de 2023.

Os prémios The Best referentes a 2022, que distinguem os melhores do ano em várias categorias, serão entregues a 27 de fevereiro de 2023, anunciou esta quarta-feira a FIFA, organismo que rege o futebol mundial.

O detentor do prémio de melhor jogador é o avançado polaco Robert Lewandowski (na altura ao serviço do Bayern, entretanto mudado para Barcelona). Já o prémio de melhor treinador foi atribuído a Thomas Tuchel, na altura no comando técnico do Chelsea.

As votações começam a 12 de janeiro.