Revelação no Mundial quebra o silêncio: "Todos sabemos que há clubes interessados"

Ounahi brilhou com a camisola de Marrocos e é cobiçado por vários clubes.

Azzedine Ounahi, médio de Marrocos, foi uma das grandes revelações do Mundial do Catar e tem sido tema no mercado de transferências. O jogador de 22 anos, dos franceses do Angers, admite, todavia, que ainda nada está resolvido, embora confirme o interesse de outros emblemas.

"Foi o Angers que me deu a oportunidade de estar no Mundial e demonstrar as minhas qualidades. Todos sabemos que há clubes interessados. Será uma escolha importante para a minha carreira. Vou sair em janeiro? Vou assinar, ficar e ajudar o clube antes de sair no verão? Ainda não sei. Espero pelos dias, pelas semanas que aí vêm para tomar a melhor decisão. Estou em contacto diário com o presidente", disse.

"O mais importante para mim é o projeto desportivo. Não tenho um campeonato favorito, não tenho um destino ideal. No clube para onde for, tenho de evoluir para mostrar as minhas qualidades", completou.

Ounahi fez sete jogos no Mundial do Catar e ajudou Marrocos a atingir o quarto posto.