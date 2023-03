Revelação da equipa de Carvalhal aponta alto: "Quatro da Premier perguntaram por ele"

Gabri Veiga, de 20 anos, desperta muita cobiça. Esteve na pré-convocatória da seleção de Espanha, mas acabou por ficar nos Sub-21

Gabri Veiga, a revelação do Celta de Vigo e também da LaLiga, tem os dias contados no clube orientado por Carlos Carvalhal. O presidente do clube, Carlos Mourinho, deu praticamente como certa a sua saída no final da temporada, para a Premier League, de onde já recebeu várias sondagens. O preço é fixo e inegociável: a cláusula de rescisão de 40 milhões de euros.

"Adoraríamos que Gabri estivesse no Celta na próxima temporada. Para ele estar connosco no ano do centenário. Seria encantador. Mas vai ser muito difícil. Estamos a competir com clubes que o querem e que são muito maiores do que nós. A decisão é do Gabri. Ele irá jogar onde quiser. Para nós, e vamos ser claros, não está à venda. Remetemos à cláusula. Não temos nada para negociar com ninguém. Há várias equipas atrás de Gabri. Do Real Madrid não nos perguntaram por ele, não sabemos se ligaram ao jogador. Não planeamos a sua partida, mas sabemos que não poderemos ficar com ele. Estaríamos a enganar-nos a nós próprios se disséssemos que vemos opções para que ele fique. Dos 10 primeiros classificados da Premier League, quatro deles perguntaram pelo Gabri Veiga".

O médio de 20 anos esteve na pré-convocatória de Luis de la Fuente para a seleção principal de Espanha, mas acabou por ficar nos Sub-21. Esta temporada, em 28 desafios, leva nove golos e três assistências.