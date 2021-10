Revela que trocaria Nápoles por três clubes e atira: "Eu na Juventus? Estás louco?"

Kalidou Koulibaly revela os três clubes pelos quais deixaria o Nápoles, mas deixa uma garantia sobre a Juventus.

Rumores sobre uma possível saída de Kalidou Koulibaly do Nápoles têm vindo a surgir nas últimas janelas do mercado de transferências, com o Manchester City a aparecer como mais forte candidato a adquirir os seus serviços. No entanto, o emblema britânico não foi, até ao momento, capaz de convencer o presidente do clube italiano Aurelio de Laurentiis.

Agora, em declarações ao jornalista Valter Di Maggio, o internacional senegalês afirma que só deixaria Nápoles para rumar a três clubes, revelando mesmo quais são.

"Se saísse do Nápoles, só o faria para três clubes no mundo. O City de Guardiola, Real Madrid e Barcelona", revelou Koulibaly, antes de ser questionado sobre se eventualmente se conseguiria ver como jogador da Juventus.

"Eu na Juventus? Estás louco? Nunca jogaria noutro clube italiano. Nunca iria para a Juventus, não trairia os adeptos do Nápoles", assegurou.