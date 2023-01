Retirou-se aos 29 anos e agora subiu um monte com 19 graus negativos

André Schurrle, campeão do Mundo pela Alemanha em 2014, revelou ter completado o desafio "mental e físico mais difícil" da sua vida.

André Schurrle, campeão do Mundo pela Alemanha em 2014, retirou-se dos relvados em 2020, aos 29 anos, após ter passado por clubes como Bayer Leverkusen, Dortmund e Chelsea. No entanto, o antigo extremo continua a realizar muito esforço físico, como mostrou esta quarta-feira.

Por via de uma publicação nas redes sociais, Schurrle revelou ter realizado o "Método Wim Hof" - consiste na superação de temperaturas extremas com métodos de concentração e respiração - enquanto subiu o monte Sniezka, na Chéquia, de 1.603 metros de altura, com muita pouca roupa.

"A coisa mental e física mais difícil que fiz. Nos últimos minutos não conseguia sentir nada e tive de encontrar algo dentro de mim para continuar. Foi uma experiência que nunca esquecerei! 19 graus negativos, 100 km/h de vento nas nossas caras, neve forte e chuva. Aprendi que o meu corpo e eu somos mais fortes do que pensava e que se puxar pela minha mente e alma, posso fazer tudo", escreveu Schurrle.

"A exposição ao frio foi uma parte da nossa experiência. A outra parte foram sessões de respiração pesada. As emoções e sentimentos que saíram dessas sessões foram íncriveis. Eu chorei, ri e relaxei! Perdoei pessoas e senti uma gratidão imensa pela minha vida e pelo universo", concluiu.

