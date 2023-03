Retegui marca pela Itália, mas a Inglaterra e Kane é que fazem história

Ingleses não venciam em Itália desde 1961. Kane tornou-se o melhor marcador de sempre da seleção dos três leões

A Inglaterra foi a Itália para um feito histórico: venceu a squadra azzurra após nove jogos oficiais sem consegui-lo, sendo que a última vitória em solo italiano tinha sido em 1961.

Gareth Southgate, selecionador inglês, somou a sua vitória 50 à frente da Inglaterra e Harry Kane, autor do segundo golo, superou Rooney e passou a ser o melhor marcador de sempre da seleção, com 54 golos.

A partida terminou 2-1, com golos na primeira parte dos visitantes (Rice e Kane), e do estreante Mateo Retegui na segunda parte a reduzir para a Itália.

Os ingleses acabaram com dez, por expulsão de Luke Shaw, mas resistiram e conseguiram os três pontos na primeira jornada do Grupo C de qualificação para o Euro'2024.