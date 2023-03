Retegui após a estreia a marcar pela Itália: "Era esta camisola que queria vestir"

Novo internacional italiano, que joga na Argentina, marcou na derrota com a Inglaterra (2-1)

A Itália perdeu em casa com a Inglaterra (2-1), na primeira jornada do Grupo C da fase de qualificação para o Euro'2024, sendo a estreia de Mateo Retegui o único ponto positivo a retirar pela azzurra.

O jogador do Tigre, da Argentina, com dupla nacionalidade, escolheu jogar pela Itália e logo na primeira partida faturou.

"Estou triste pela derrota, mas muito feliz pela estreia com esta camisola, é a que eu queria vestir. É uma pena, esperava estrear-me com uma vitória. Os meus companheiros de equipa receberam-me com grande afeto, obviamente têm de se conhecer uns aos outros. O objetivo? Procurei-o durante todo o primeiro tempo, veio no segundo tempo. O golo é importante, mas é mais importante ganhar", comentou Retegui após o jogo.