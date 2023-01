Resumo das transferências de 2022: ingleses lideram ranking dos mais gastadores

Britânicos gastaram mais de três vezes mais do que qualquer outro país, em 2022. As 10 transferências mais caras foram responsáveis por 12,5% de todo o dinheiro envolvido na transação de jogadores

A FIFA comunicou esta terça-feira todo o resumo e levantamento das transferências feitas em 2022. Os clubes ingleses foram, destacadamente, aqueles que mais gastaram no último ano civil.

Com dois mil milhões e 24 milhões de euros, os clubes ingleses assumem, claramente, a dianteira no ranking, gastando mais de três vezes mais do que qualquer outro país. Itália surge no segundo lugar, mas bem atrás, com 617 milhões.

As 10 transferências mais caras foram responsáveis por 12,5% de todo o dinheiro envolvido na transação de jogadores. Seis dessas transferências aconteceram para clubes ingleses, ainda que a maior tenha sido protagonizada em Espanha, com Aurelien Tchouaméni a ser contratado pelo Real Madrid por 100 milhões de euros (20 dos quais serão medidos em objetivos adicionais).

A transferência de Darwin, do Benfica para o Liverpool, foi a segunda mais cara de todo o ano de 2022. O Liverpool pagou 75 milhões pelo uruguaio, mas a transferência pode chegar até aos 100, assim o jogador cumpra determinados objetivos.

Devido à guerra na Ucrânia, o Shakhtar Donetsk foi o clube que viu sair mais jogadores, com 51 atletas a abandonarem o emblema.

Pouco mais de três milhões de euros foram gastos no futebol feminino, o que representa um aumento de 62% face ao ano de 2021.