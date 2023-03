Resolveu um jogo para o Arsenal, mas há interessados e saída é possível

Ala pretendido pelo Brighton, da Premier, e pelo Nice, da Ligue 1. Renovação pode avançar depois do golo que deu a vitória ao Arsenal, no último fim de semana, diante do Bournemouth, por 3-2

Reiss Nelson é um dos jogadores do momento no Arsenal. Herói no triunfo sofrido diante do Bournemouth, por 3-2, com um golo no último lance do encontro, o ala tem interessados e a saída é possível no final da temporada.

De acordo com a CBS Sports, o Brighton, da Premier League, e o Nice, da Ligue 1, são os principais interessados na contratação do jogador, que termina contrato no final da temporada.

Até ao último fim de semana, quando o jogador foi herói num triunfo que poderá ser decisivo para o regresso do Arsenal aos títulos de campeão, Nelson não estava muito interessado em continuar no norte de Londres, tal o pouco espaço e a concorrência existente. No entanto, o momento poderá marcar também uma viragem no futuro do ala no Emirates.