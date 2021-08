Rescinde com a Roma e é jogador livre antes do fecho do mercado

Javier Pastore não entrava nas contas de Mourinho.

A Roma, que tem José Mourinho como treinador, anunciou esta segunda-feira que chegou a um acordo com Javier Pastore para a rescisão do contrato que ligava as duas partes. O médio internacional argentino não fazia parte das contas do treinador e está agora livre para procurar um novo destino.

Pastore, 32 anos, chegou à Roma em 2018/19 e na última temporada esteve apenas em cinco jogos. Em Itália também representou o Palermo, antes de uma longa ligação ao PSG. Na Argentina vestiu a camisola de Talleres e Huracán.