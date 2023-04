Representou o Manchester United durante 16 anos e agora está falido

Wes Brown, antigo central dos red devils e vencedor de sete Premier Leagues e duas Ligas dos Campeões, declarou bancarrota.

Wes Brown, antigo central que representou o Manchester United durante 16 anos, entre 1995 e 2011, foi declarado insolvente na quinta-feira pelo Supremo Tribunal de Manchester, de acordo com o jornal Daily Mail.

O antigo internacional inglês, de 43 anos, declarou falência na sequência de uma petição feita pelo Her Majesty's Revenue and Customs, no dia 27 de fevereiro, cerca de um ano e meio depois de se ter divorciado com Leanne Brown, com quem tem três filhos.

De acordo com os relatos de Inglaterra, Wes Brown chegou a auferir mais de 56 mil euros semanais durante a sua carreira, na qual terá acumulado cerca de 10 milhões de euros, mas já não terá capacidade para pagar dívidas.

Considerado um dos melhores defesas da história dos red devils, Wes Brown contribuiu para a conquista de sete Premier Leagues, duas Ligas dos Campeões, duas Taças de Inglaterra, três Taças da Liga e duas Supertaças, num total de 362 jogos ao serviço do United.