Representou a França no Euro'2016: "Adoraria jogar pela seleção do México"

André Pierre Gignac declarou o seu amor pelo país que o acolheu em 2015 e confessa-se admirador de Raúl Jimenez

Numa entrevista para a Telemundo, André Pierre Gignac falou sobre a sua carreira no Tigres, equipa mexicana que representa desde 2015, e sobre a vida no país. Tendo representado a seleção gaulesa em 36 ocasiões, incluindo na final do Europeu de boa memória para Portugal em 2016, admitiu que gostaria de ter representado a seleção mexicana, e que tal não aconteceu por não ter chegado ao país mais cedo.

"Eu teria adorado (jogar pelo México), mas cheguei tarde. Se eu tivesse chegado aos 22 anos aqui, talvez sim, com naturalização. Eu adoro os avançados da seleção. Sou fã de Raúl Jiménez há muito tempo, Chucky (Lozano) é um jogador diferenciado."