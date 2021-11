Renovou recentemente com o Barcelona, mas o Bayern estará disposto a abrir os cordões à bolsa

Médio de 18 anos, Pedri renovou em outubro e esta segunda-feira foi anunciado como Golden Boy 2021.

Pedri é um dos jogadores do momento. Tendo recentemente - 14 de outubro - renovado a ligação com o Barcelona e esta segunda-feira sido anunciado como o Golden Boy 2021, é já uma importante figura no emblema blaugrana e considerado uma das grandes promessas do futebol mundial.

Pese embora as recentes lesões, o médio parece ter despertado o interesse do Bayern, revela o jornal "AS". De acordo com o diário desportivo espanhol, o emblema bávaro estará mesmo disposto a uma loucura para obter os serviços do jogador, tornando-o a contratação mais cara da história do clube alemão, ultrapassando assim os 80 milhões de euros desembolsados por Lucas Hernández, proveniente do Atlético de Madrid, em 2019.

Ainda segundo o "AS", foi o próprio jogador de 18 anos a "travar" qualquer tipo de movimento, uma vez que se sente bem em Barcelona, desejando continuar a crescer em Espanha. No entanto, o interesse do Bayern parece mesmo ser real, restando saber se o clube poderá ser "forçado" a aceitar uma possível oferta, de forma a conseguir maior alívio financeiro.