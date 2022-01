Renovou até 2026, mas o Barcelona estará a trabalhar no seu empréstimo

Samuel Umtiti, jogador do Barcelona

Central francês de 28 anos chegou a ser apontado ao Benfica.

O Barcelona anunciou na segunda-feira a renovação de Samuel Umtiti até 2026. Tal extensão do vínculo incluiu uma redução salarial significativa, o que, em conjunto com a saída de Coutinho para o Aston Villa, permitiu ao emblema "blaugrana" inscrever Ferrán Torres, reforço proveniente do Manchester City.

No entanto, segundo a "RMC Sport", o central, que chegou a ser apontado ao Benfica, não entrará nas contas de Xavi Hernández para o que resta da temporada, pelo que o Barça estará a trabalhar no empréstimo do internacional francês ainda neste mercado de transferências.

Ainda de acordo com as mesmas informações, clubes ingleses, espanhóis e italiano já ​​​​​​​terão mostrado interesse no jogador de 28 anos.