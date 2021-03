Renovado Santiago Bernabéu vai ter tudo, até um casino

Real Madrid procura novas fontes de receita para compensar as perdas geradas pela pandemia

A imprensa espanhola avança que o novo estádio do Santiago Bernabéu vai ter um casino para superar as quebras nas receitas decorrentes dos efeitos da pandemia, podendo gerar até 120 milhões de euros-extra por temporada. Já em receitas com a bilheteira o clube espera encaixar 150 milhões por época.

No recinto que deve estar pronto em maio de 2022, a ideia também é disponibilizar uma oferta maior de restauração dentro do estádio, um centro eSports, uma nova loja da Adidas, ampliação do 'Tour ao Bernabéu', com um espaço panorâmico para turistas.

Inicialmente orçamentado em 525 milhões de euros, o novo Santiago Bernabéu levou o Real Madrid a pedir um crédito de 575 milhões, a ser pago a partir de 2023 até 2049. No total, a reforma custará no total quase 800 milhões.