"Renovação? Nem eu nem o clube faremos disparates", garante Kroos

Médio alemão termina contrato em junho de 2023. Diz que está a pensar e que não quer demorar muito para anunciar a decisão sobre se continua ou não no Real Madrid.

Após a conquista do Mundial de Clubes, consequência da vitória por 5-3 sobre o Al Hilal, no sábado, Toni Kroos, que termina contrato com o Real Madrid no final da temporada, foi questionado sobre o futuro. O internacional alemão diz que está a ponderar e que não vai fazer nenhum disparate.

"Estou a pensar. Estou sempre em contacto com o clube. Levo 15 anos no futebol profissional e sempre disse que o melhor é divulgar as coisas de forma oficial. Há diferentes coisas a pensar, se queres continuar ou não. A decisão não vai demorar muito meses. Tenho uma grande relação com o Real Madrid e nem eu nem o clube faremos disparates", apontou o médio que está em Madrid desde 2014.