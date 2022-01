Renovação de peso no Bayern e com mais uma Champions no pensamento

Coman assinou um novo contrato com o campeão alemão, até 2027.

O Bayern anunciou esta quarta-feira a renovação de contrato com Kinglsley Coman, ficando as partes agora ligadas até 2027. O avançado francês de 25 anos tinha um contrato válido até 2023 e vê assim premiadas as boas temporadas realizadas ao serviço do campeão alemão, onde está desde 2015/16, então cedido pela Juventus.

Coman, 25 anos, leva cinco golos e duas assistências em 17 jogos realizados em 2021/22. ""Estou muito feliz porque o Bayern é um dos melhores clubes do mundo. Estou no clube desde 2015 e é uma grande família. Tudo é perfeito aqui. Os meus melhores anos como jogador de futebol ainda estão à minha frente e estou feliz por passá-los no Bayern. O meu maior objetivo é vencer a Liga dos Campeões novamente", afirmou.

Coman, recorde-se, apontou o golo que deu a Champions ao Bayern na temporada 2019/20, numa final frente ao PSG, realizada no Estádio da Luz.