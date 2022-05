Renovação de Mbappé pode manter Pochettino no PSG

A notícia está a ser avançada pelo jornal francês L'Équipe e vai no sentido da permanência de Mauricio Pochettino no comando técnico dos campeões de França

"Mbappé, um forte apoio para a permanência de Pochettino no banco do PSG", refere o jornal L'Équipe na edição online desta segunda-feira. Uma notícia que surge no mesmo dia em que outra publicação francesa, no caso o Le Parisien, refere Rúben Amorim como sendo uma "prioridade" no PSG.

O diário desportivo aponta que a continuidade de Mbappé terá colocado uma pedra sobre a ideia de mudar quase tudo no PSG, a começar pelo treinador. A preferência do avançado pelo técnico argentino, refere a notícia, é por isso um ponto a favor de Pochettino. Aliás, é recordado que Mbappé já disse publicado ser favorável a que nada mude no comando tecnico do PSG.