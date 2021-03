Renovação de Mbappé custará 30 M€ por ano ao Paris Saint-Germain

L'Équipe divulgou a lista das maiores remunerações na Ligue 1 e o jovem avançado francês figura como um dos mais bem pagos do clube francês.

Kylian Mbappé, craque francês do Paris Saint-Germain apontado incessantemente como futuro jogador do Real Madrid, é atualmente um dos dez atletas mais bem pagos no principal campeonato francês (Ligue 1) e, a partir de 2022, a folha salarial do mesmo poderá atingir um novo máximo.

De acordo com o L'Equipe, prestigiado jornal de França que, esta sexta-feira, divulgou a lista das maiores remunerações praticadas na Ligue 1, Mbappé poderá mesmo auferir, caso decida estender o contrato que findará em junho do próximo ano, um total de 30 milhões de euros por ano.

O periódico desportivo gaulês refere, também, que o atual vínculo contratual do avançado do PSG, clube que representa desde 2017/18, prevê um automático aumento do vencimento em cada época desportiva. Por agora, Mbappé aufere um salário mensal de mais de dois milhões, perfazendo um anual de 25 milhões líquidos.

Na próxima temporada, eventualmente a última de ligação ao clube campeão francês em título, a conta bancária do craque de apenas 22 anos ficará ainda mais recheada, com o pagamento, igualmente líquido, de 26,5 milhões de euros anuais.

Este vencimento milionário permite a Kylian Mbappé figurar, inclusive, como o segundo jogador mais bem pago do Paris Saint-Germain, sendo apenas superado, divulgou o L'Equipe, pelo colega de equipa e internacional brasileiro Neymar.