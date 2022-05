Renovação de Gnabry continua congelada e Real Madrid olha já para um Alaba 2.0

Extremo tem contrato até 2023, mas o acordo para a renovação está muito complicado. Clube merengue quer aproveitar, seja já ou daqui a um ano

Grande figura do Bayern de Munique nas últimas temporadas, Serge Gnabry pode vir a ser mais uma figura dos bávaros a sair a custo zero. A renovação do extremo continua congelada, o que faz soar os alarmes, até pela história recente de David Alaba.

Gnabry quer ver o seu salário melhorado e quer ganhar, sensivelmente, o que Coman passou a ganhar com a última renovação, mas Salihamidzic, diretor dos bávaros, aludiu aos limites salariais, algo que não caiu nada bem no extremo.

O SportBild avança que um novo caso David Alaba poderá surgir, enquanto ao Bayern tenta ainda resolver o problema de Robert Lewandowski. Assim, Gnabry não renovaria, jogaria o seu último ano de contrato na Allianz Arena e assinaria a custo zero pelo Real Madrid em 2023.

Com o falhanço na contratação de Mbappé, não é impossível que o clube merengue tente já a contratação do extremo alemão, uma vez que o lado direito do ataque continua bem mais em aberto do que o esquerdo, que tem em Vinícius o dono.