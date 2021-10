Renovação de Ansu Fati com o Barcelona continua sem fim à vista

Ansu Fati, avançado do Barcelona

Segundo o jornal espanhol "Sport", as negociações entre as partes têm decorrido a um ritmo baixo. Jorge Mendes esteve, entretanto, com o jovem jogador.

Herdeiro da camisola 10 do Barcelona, Ansu Fati vai estar mais algum tempo sem renovar contrato. O clube catalão pretendia prolongar o vínculo do espanhol esta semana, mas continua sem ser alcançado um acordo total com o jovem avançado.

Segundo o jornal espanhol "Sport", as negociações para renovação de Ansu Fati, que esteve reunido com o empresário Jorge Mendes a propósito, têm decorrido a um ritmo baixo e há vários detalhes em que é necessário entendimento mútuo.

O diário catalão refere que o avançado, cujo contrato finda em 2024 e prevê uma cláusula de rescisão cifrada em 400 milhões de euros, pretende prolongar a estadia em Camp Nou e que detém esperança em conseguir fechar o dossiê com sucesso.