Renovação com o Real Madrid sem avanços e mudança para o Bayern no horizonte

Lucas Vázquez com a camisola do Real no recente dérbi de Madrid

Em Espanha dão como muito provável a mudança de Lucas Vázquez para o futebol alemão.

Lucas Vázquez, lateral/extremo direito do Real Madrid está perto de se tornar reforço do Bayern para a próxima temporada. A notícia é destacada pelo jornal espanhol As, que dá conta, na edição online, dos avanços realizados pelo clube alemão nas últimas semanas.

Vázquez termina contrato com o clube merengue no final da atual temporada e não houve qualquer desenvolvimento no que toca à melhoria da proposta de renovação apresentada, sinal de que a continuidade surge como um cenário distante.

Com 29 anos, o jogador espanhol, nove vezes internacional A, realizou até ao momento 32 jogos pelo Real Madrid esta época, com dois golos marcados. Formado no clube da capital, registou todo o percurso no Real, excetuando um empréstimo ao Espanhol em 2014/15.