Rennes vence Nantes por 3-2 com bis de Raphinha e um final louco

O Rennes venceu na receção ao Nantes por 3-2, em jogo da 22ª jornada da I Liga francesa que teve dois golos do ex-sportinguista Raphinha e um final louco.

O jogo chegou ao intervalo com um nulo no resultado, mas, na segunda parte, os golos surgiram em catadupa, nada menos de cinco, com três deles a serem marcados nos últimos minutos, com alternâncias no resultado que o tornaram imprevisível.

O Nantes abriu o marcador aos 47 minutos, através de um autogolo de Damien da Silva, e o Rennes teve oportunidade de igualar, através de um penálti, mas M'Baye Niang desperdiçou-a, adiando o golo da sua equipa, que chegaria ao minuto 71, pelo ex-jogador do Sporting Raphinha, cuja transferência efetuada no último dia do mercado de agosto valeu aos cofres dos 'leões' 21 milhões de euros.

A reviravolta no marcador para o Rennes aconteceu aos 80 minutos, através do nigeriano Moses Simon, vantagem que se arrastou até ao período louco de compensações, com o Nantes a restabelecer o empate, a dois golos, aos 90+4, pelo médio Benjamin Bourigeaud, e a equipa da casa a 'arrancar' os três pontos aos 90+7, por Raphinha, que bisou.

Com este triunfo, o Rennes manteve o terceiro lugar da I Liga, com 40 pontos, distante do Paris Saint-Germain que lidera com 52 pontos, seguido do Marselha, com 42, mas os dois primeiros ainda não jogaram.

Os campeões franceses recebem no sábado o Montpellier, enquanto o Marselha desloca-se no domingo ao terreno do Bordéus, treinado pelo português Paulo Sousa.