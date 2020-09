Rennes vence em Saint-Étienne e é líder isolado da liga francesa

O Rennes ascendeu à liderança isolada da liga francesa, ao vencer o Saint-Étienne, que também poderia assumir o comando da prova.

O Rennes ascendeu este sábado à liderança isolada da liga francesa, ao vencer por 3-0 em Saint-Étienne, que também poderia assumir o comando da prova, em jogo da quinta jornada.

O triunfo do Rennes começou a ser construído aos 33 minutos, quando o marroquino Nauf Aguerd colocou a sua equipa em vantagem no marcador, que foi ampliado na segunda parte com mais dois golos, pelos avançados Sehron Guirassy, aos 54, e Adrien Hunou, lançado em campo seis minutos antes, aos 90.

O Saint-Étienne ainda introduziu a bola na baliza do Rennes aos 47 minutos, mas o autor do remate, Arnaud Nordin, estava em posição irregular, tendo o lance sido invalidado após o recurso ao videoárbitro (VAR).

O Rennes lidera isolado a liga francesa ao fim de cinco jornadas com 13 pontos, não podendo ser alcançado nesta ronda, seguido do Lille, de José Fonte e Renato Sanches, com 11, e do Saint-Étienne, com 10.

O Montpellier, que se desloca ao terreno do Dijon, no domingo, tem nove, enquanto o campeão Paris Saint-Germain, que só entra em ação no domingo, em Reims, segue em oitavo lugar, com seis pontos.