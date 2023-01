Rennes perde a sua principal figura por lesão para o resto da temporada

Martin Terrier rompeu o ligamento cruzado e ficará de fora do resto de 2022/2023. Rennes está em posição de Champions e no play-off da Liga Europa

Martin Terrier, principal figura e melhor marcador do Rennes, deve falhar o resto de 2023/2023 devido uma lesão grave no joelho.

Em comunicado, o quarto classificado do campeonato francês anunciou que o jogador está a contas com uma rotura do ligamento cruzado do joelho direito, lesão que o deve afastar, pelo menos, meio ano.

Leia também FC Porto Jogadores em final de contrato: FC Porto tem uma mão-cheia para resolver Janeiro abre janela ao assédio de outros clubes aos atletas em fim de contrato. SAD tenta esticar ligações. Manafá e Uribe receberam ofertas para renovar e Pepe sabe que a continuidade só depende da disponibilidade física. Marcano volta a passar por cenário idêntico a 2018, enquanto Fernando Andrade vai deixar o clube.

Com 12 golos e cinco assistências em 22 jogos, Martin Terrier estava a ser uma das grandes figuras de uma formação que ainda vai jogar a passagem aos oitavos da Liga Europa.