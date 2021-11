Rennes, Marselha e Lyon confirmam favoritismo e ganham em França

Resultados da Ligue 1 deste último domingo

O Rennes ganhou hoje fora ao Lorient (2-0), o Marselha bateu em casa o Troyes (1-0), e o Lyon saiu vencedor da visita ao Montpellier (1-0), acompanhando a vitória do Paris Saint-Germain (PSG), líder da Liga francesa de futebol.

Os golos do Rennes só foram apontados no segundo tempo, depois de um golo invalidado pelo videoárbitro por fora de jogo aos visitantes aos 21 minutos, por Laborde (75) e Boku (78), mas possibilitaram a ultrapassagem ao Nice (que perdeu no sábado com o Metz e tem 26 pontos) e a conquista do segundo posto da Ligue 1.

Já o Lorient, que somou a quarta derrota consecutiva no campeonato, é 15.º com 15 pontos.

O defesa espanhol Pol Lirola deu os três pontos ao Marselha, com um golo aos 74 minutos, e os marselheses seguem em quarto com 26 pontos, os mesmos que o Nice.

No duelo entre o Montpellier e o Lyon, o internacional brasileiro Paquetá foi decisivo ao fazer o único golo do jogo aos 17 minutos, com o guardião internacional português Anthony Lopes nas redes dos vencedores, que somam 22 pontos e estão em sétimo lugar.