Rennes goleia o Lyon e aproxima-se do pódio da Ligue 1

Guardião Anthony Lopes foi incapaz de travar quatro remates ante a formação dos Les Rouge et Noir, agora a um ponto do terceiro lugar da liga gaulesa

O Rennes venceu, este domingo, em casa, por 4-1, o Lyon, jogo relativo à 13.ª jornada da i Liga francesa, e tirou partido dos deslizes do Nice (0-1) e do Marselha (0-0) para reduzir a distância pontual para o pódio da competição.

Com o triunfo frente ao Lyon do guarda-redes Anthony Lopes, o Rennes passou a somar 23 pontos na quinta posição, a um de Nice (terceiro) e Marselha (quarto), a dois do Lens (segundo) e a 12 do líder destacado Paris Saint-Germain.

O Marselha empatou a zero na receção ao agora lanterna-vermelha Metz, que trocou de posição com o Saint-Étienne, e caiu do terceiro para o quarto lugar, sendo ultrapassado pelo Lens, que na sexta-feira goleou por 4-0 o Troyes e ascendeu a segundo.

A formação de Marselha soma 23 pontos, os mesmos do Nice, que caiu de segundo para terceiro ao perder em casa por 1-0 com o Montpellier (sexto, com 19), e menos um do que o Lens (segundo), mas tem agora o Rennes na quinta posição a apenas um.

O Saint-Étienne deixou o último lugar ao vencer em casa por 3-2 o Clermont, que até esteve a vencer por 2-0, mas acabou por sofrer a terceira derrota consecutiva ao consentir dois golos nos descontos.

Com a primeira vitória na liga gaulesa ao fim de 13 jornadas, o Saint-Étienne entregou a lanterna-vermelha de último classificado da liga ao Metz e ascendeu ao 19.º e penúltimo lugar, com nove pontos, enquanto o Clermont é 15.º, com 13.

O Reims, que vinha de duas derrotas seguidas e se encontra em posição delicada na tabela da liga gaulesa, somou um ponto na fuga aos lugares de despromoção ao empatar a 0-0 na receção ao Mónaco, do português Gelson Martins.

O Mónaco segue no 11.º lugar, com 18 pontos, em igualdade pontual com o Estrasburgo (oitavo), Angers (nono) e Nantes (10.º), enquanto o Reims é 16.º, com 12, acima da linha de despromoção, mas com os mesmos pontos do Bordéus (18.º).