Rennes bate Saint-Étienne e sobe ao pódio da Ligue 1

Marselha e Mónaco ainda não jogaram, mas o Rennes ameaça os dois rivais.

O Rennes recebeu e venceu este sábado o alfito Saint-Étienne, por 2-0, seguindo no terceiro lugar da Liga francesa, da qual o Paris Saint-Germain já é virtual campeão.

Um bis do croata Majer, aos 41 e 84 minutos, selou o resultado que deixou a equipa da casa três pontos atrás de Marselha (segundo classificado) e com mais três do que o Mónaco (terceiro colocado), embora estes adversários entrem ainda em campo no domingo.

O Lens (sétimo), com o português David Costa a titular e a reduzir a desvantagem dos anfitriões para 1-2, aos 67 minutos, após o bis do forasteiro Simon, empatou a dois golos com o Nantes (nono).

O PSG tinha empatado 3-3 na visita ao quinto classificado, Estrasburgo, na sexta-feira.