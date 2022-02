Rennes bate fora Montpellier no arranque da 26.ª jornada da Ligue 1

Triunfo por 4-2 fora de portas.

O Rennes venceu o Montpellier por 4-2, no jogo inaugural da 26.ª ronda da Liga francesa de futebol, ascendendo provisoriamente ao quarto lugar da tabela classificativa.

A jogar como visitante, a formação comandada por Dall"Oglio adiantou-se logo aos oito minutos por Terrier, e Bourigeaud ampliou a vantagem aos 15, mas o Montpellier reagiu e igualou o marcador ainda antes do intervalo, aos 19 e 41, por intermédio de Oyongo e Wahi, respetivamente.

Mas o Rennes voltou do descanso decidido a conquistar os três pontos que o catapultam provisoriamente para o quarto lugar da Ligue 1 com 43 pontos, com Laborde, aos 52, e Lovro Majer, aos 81, a selarem a vitória. Já o adversário é 10.º com 37 pontos.

O Paris Saint-Germain lidera o campeonato, com 59 pontos, seguido por Marselha (46) e Nice (45).

Atrás do Rennes segue o surpreendente Estrasburgo, que recebe o Nice no sábado, com 42 pontos.

Mónaco e Lyon, adversários de Braga e FC Porto nos oitavos de final da Liga Europa, que dividem o sexto lugar, com 38 pontos, recebem no domingo, respetivamente, Reims e Lille, o campeão em título.