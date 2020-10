"Rendimento do Messi neste momento podia ser melhor", diz Koeman

O Barcelona perdeu com o Getafe e vai agora defrontar o Ferencvaros, na Champions. Koeman diz que não está desiludido com os jogadores, mas que há coisas a melhorar, incluindo na performance de Messi.

O treinador do Barcelona considera que o rendimento de Messi pode ser melhor do que o atual, mas acredita vai atingir um nível superior, porque está feliz e a treinar com afinco. Apesar da derrota com o Getafe, Ronald Koeman não se sente desiludido com os jogadores, que têm trabalhado "ao máximo".

"O rendimento do Messi neste momento podia ser melhor, mas vejo-o feliz, a treinar bem, concentrado, quer jogar e não tenho queixas. Também teve um pouco de azar com a bola no poste da última vez. Não tenho dúvidas quanto ao seu desempenho", comentou o técnico holandês.

"Não estou desiludido, claro que há margem para melhorias. Insatisfeito com o último resultado, mas vejo a equipa feliz. Não estou desiludido, nunca se pode ficar desiludido com um jogador que trabalha ao máximo, o meu trabalho é tentar melhorar isso", disse ainda sobre outros dos jogadores mais influentes.

Koeman fez esta segunda-feira a antevisão ao duelo da Liga dos Campeões frente ao Ferencvaros.