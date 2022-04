Renato Sanches marca golaço, mas Lille continua sem ganhar. Assista ao vídeo

Um grande golo, mas insuficiente para o Lille regressar aos triunfos

O ainda detentor do título de campeão de França, Lille, sem vencer há quatro jogos, voltou a fracassar na Ligue 1, desta vez no campo do Reims, que inaugurou o marcador por Marshall Munetsi, aos 32 minutos, e garantiu o triunfo aos 90+2, graças a um golo do marroquino Yunis Abdelhamid, sendo que, pelo meio, o internacional português Renato Sanches empatou a partida, aos 57. Um grande golo, mas insuficiente.

Os dogues, que alinharam ainda com José Fonte de início, prosseguem no 10.º posto, com 48 pontos, mais oito do que o Reims (12.º).

De resto, na luta pela permanência, o Clermont (17.º, com 32 pontos) venceu fora o Troyes (16.º, com 33) por 1-0, com Abdu Conté entre os titulares, e deixou a zona perigosa da tabela, na qual constam Saint-Étienne (18.º, com 31) e Bordéus (19.º, com 27), do defesa Ricardo Mangas, que hoje empataram a dois golos.

O lanterna-vermelha continua a ser o Metz (20.º, com 24), face ao desaire (1-0) na visita a Lorient, que marcou nos descontos por Dango Ouattara (90+4 minutos).