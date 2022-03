Renato Sanches brilha na goleada do Lille frente ao Clermont

Renato Sanches esteve este sábado em grande plano na receção vitoriosa do Lille ao Clermont (4-0), na 27ª jornada da Ligue 1, com duas assistências para golo.

O médio português desbloqueou um triunfo que se tornou fácil para os campeões franceses, ao assistir Jonathan Bamba com um cruzamento bem medido logo aos três minutos.

Já depois de Ahmed ter sido expulso nos forasteiros, aos 68 minutos, Sanches combinou com o canadiano Jonathan David, assistindo o 2-0 com um passe de calcanhar, antes de o turco Çelik, numa recarga, aos 84, e do kosovar Zhegrova, aos 90, fecharem a goleada.

O resultado deixa a equipa do Lille, que contou com outros três portugueses no onze, no caso o capitão José Fonte, Tiago Djaló e Xeka, no sétimo lugar, com 42 pontos, a cinco do Marselha, que é terceiro e ocupa o último lugar de acesso à Liga dos Campeões. O Clermont é 15º, com 28.

Com 42 pontos está também o Nantes, no sexto lugar, depois de hoje ter vencido por 2-0 o Montpellier, com golos de Kolo Muani, aos 69 minutos, e Geubbels, aos 90+2. O Montpellier perdeu o segundo jogo seguido e é 11º.

A terceira vitória seguida na Ligue 1 permitiu ao Rennes reforçar o quarto lugar, ao bater o 14º Angers por 2-0 em casa, graças a golos de Bourigeaud, aos 33 minutos, e Laborde, aos 87.

Abaixo, em quinto, o Estrasburgo descolou, ficando a dois pontos do quarto posto, ao empatar a uma bola na visita ao Reims, que segue tranquilo em 13º, após somar o terceiro jogo sem perder.

Um golo de Bouanga bastou para o Saint-Étienne vencer o Metz, em duelo de aflitos, e sair da zona de descida, na qual continua afundado, na 20ª e última posição, o Bordéus, que, sem o lesionado Ricardo Mangas, perdeu na receção ao Troyes (2-0).

Os girondinos somam 22 pontos no último lugar, os mesmos do 19º Metz, com o Lorient em 18º, com 24, em posição de play-off de manutenção/subida.

A 27ª ronda prossegue este sábado com a receção do Marselha ao Mónaco, com o terceiro classificado a receber os monegascos, adversários do Braga nos oitavos de final da Liga Europa, que procuram reentrar na luta pelas competições europeias.