Renato Paiva, treinador do Bahia

Everaldo Stum trocou o Kashima Antlers pelo Bahia.

Treinado por Renato Paiva, o Bahia acertou um contrato de três anos com Everaldo Stum, avançado que alinhava no Kashima Antlers. O acordo está selado entre as partes e falta só que o clube japonês envie a documentação necessária.

Everaldo será o quarto reforço do Bahia, após as chegadas dos centrais Marcos Victor e Kanu, além do médio Nicolás Acevedo.