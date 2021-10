Renato Gaúcho: "Jorge Jesus? Adeptos vão sempre lembrar-se de um treinador que venceu"

O Flamengo atravessa uma fase complicada - não vence há quatro jogos - e foi afastado da Taça do Brasil, na última madrugada. Alguns adeptos pedem a saída do treinador Renato Gaúcho e até lembraram Jorge Jesus.

Na sequência da eliminação da Taça do Brasil, frente ao Athletico Paranaense, a contestação ao treinador Renato Gaúcho subiu de tom e adeptos do Flamengo cantaram, inclusive, por Jorge Jesus durante a partida, lembrando o português, agora no Benfica, que teve uma passagem de muito sucesso pelo clube carioca.

Na conferência de imprensa depois do encontro, o técnico do Flamengo disse que é natural que os adeptos se lembrem de um treinador que teve sucesso no clube.

"O último treinador que passou aqui teve sucesso. E os adeptos de um grande clube vão sempre lembrar-se de um treinador que venceu. Faz parte da nossa profissão. Nem sempre vamos ganhar tudo. Trabalhou aqui alguns meses e ganhou títulos importantes. Mas já estou vacinado, essa exigência vai sempre existir. Se há algum culpado aqui, sou eu. O grupo não teve culpa de nada. O Athletico foi quatro vezes à nossa baliza e fez três golos. Criámos mais de 20 oportunidades", apontou Renato Gaúcho.