Renato Gaúcho já não é treinador do Grémio de Porto Alegre

Técnico, que padece de covid-19, comunicou a decisão ao presidente do clube por telefone após a eliminação da Taça dos Libertadores

Renato Gaúcho já não é treinador do Grêmio, depois de ter pedido a demissão do cargo na manhã desta quinta-feira, após a eliminação na terceira fase da Taça dos Libertadores com o Independiente del Valle, na noite passada. O treinador Thiago Gomes, da equipa sub-21, será o líder nas próximas partidas. Em nota oficial, o Tricolor do estado do Rio Grande do Sul diz que a saída foi em "comum acordo".

A informação foi passada aos jogadores antes do treino da tarde desta quinta-feira, no Centro de Treinos Luiz Carvalho. Renato Gaúcho, que está isolado no hotel da concentração do Grêmio a recuperarar de Covid-19, comunicou a decisão ao presidente Romildo Bolzan por telefone. Mais tarde, o mandatário pronunciou-se oficialmente sobre a saída do treinador num vídeo divulgado pelo clube, confirmando também as saídas dos auxiliares Alexandre Mendes e Victor Hugo Signorelli.

Depois da eliminação do clube na terceira fase da Libertadores, com nova derrota frente ao Independiente del Valle, Renato foi alvo de cobranças e contestações internas e externas. Ainda na noite de quarta-feira, o vice-presidente Cláudio Oderich revelou que as avaliações internas ocorreriam de "cabeça fria" e que nada estava descartado.

Contratado em setembro de 2016, Renato está há mais de quatro anos e meio no cargo, tendo-se tornado no técnico da elite do futebol brasileiro com mais tempo no comando de uma equipa.

Refira-se que esta foi a terceira passagem de Renato Gaúcho pelo cargo de treinador do Grémio de Porto Alegre, que se tornou também o técnico com mais jogos na história do clube e teve até direito a uma estátua na Arena. Conquistou a Taça do Brasil (2016), Libertadores (2017), Recopa Sul-Americana (2018), três estaduais (2018, 2019 e 2020) e uma Recopa Gaúcha (2019).