Renato Gaúcho e a final com Palmeiras: "Nem vocês, jornalistas, se entendem..."

Antevisão do técnico do Flamengo, antes da final da Libertadores

Sentimento: "O sentimento é de um sonho realizado. Mais uma final da Libertadores. É para poucos treinadores. Estou a ter esse privilégio pelo Flamengo. O Abel (Ferreira) também. O sentimento é de dever cumprido à frente de um grupo maravilhoso, de uma massa adepta imensa e uma cobrança enorme. Estamos preparados para isso. Espero que o Flamengo consiga o tricampeonato. Sabemos que nosso adversário também quer. Mas nós fizemos tudo o que poderíamos fazer para esse jogo. São equipas que jogam para a frente, que procuram o golo, e chegam com mérito. Acredito em muitas emoções."

Favoritismo: "Nem vocês (jornalistas) se entendem... Uma altura um é favorito, depois é o outro. Para mim, não encontro favoritos, conversei sobre isso com o Marcos (Braz) e com o Bruno (Spindel) ao vir para cá. São duas grandes equipas, com jogadores de seleção, os dois últimos campeões. Chegam com mérito. Eu não acredito em favoritismo. Todas as equipas preparam-se bem. Tudo pode acontecer."

Filme: "Ontem disse aos jogadores: durmam e deixem o filme passar na cabeça. Vejam o quanto é bom, e eles sabem, já foram campeões. Está a passar na minha cabeça há um mês. Sonhem com isso e realizem o sonho dentro de campo. Para a carreira de todos é importante o tri. O Flamengo, depois de 40 anos, ganhou. Muito tempo para um clube grande. Agora, dois anos depois, está na final, de novo. Se Deus quiser, vamos abraçar-nos depois do jogo. Vamos procurar realizar esse sonho."