Renan Lodi já viajou para França, onde irá prosseguir a carreira

Lateral brasileiro será oficializado pelo Marselha.

O internacional brasileiro Renan Lodi, do Atlético de Madrid, já viajou para França para concluir a transferência para o Marselha, formalizar o contrato e juntar-se aos treinos da equipa gaulesa.

Sem jogar no Atlético de Madrid, após regressar de um empréstimo de um ano ao Nottingham Forest, o internacional Lodi chegou a conquistar o estatuto de titular sob o comando de Diego Simeone, mas deixou de fazer parte das opções do treinador argentino, que não contava com ele para a época que agora se iniciou.

O jogador encontrava-se em Los Angeles, nos Estados Unidos, integrado no estágio de pré-temporada do Atlético de Madrid, a aguardar por uma proposta que encerrasse o seu ciclo no Metropolitan.

O internacional brasileiro chegou a ser apontado como hipótese para ocupar a vaga de Grimaldo, no Benfica, quando se complicou a contratação do lateral esquerdo húngaro Milos Kerkez, dos neerlandeses do AZ Alkmaar, mas a opção dos encarnados acabou por recair no internacional checo David Jurásek.