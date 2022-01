Renan Lodi fora dos convocados do Brasil por não ter vacinação completa

Ausência do lateral do Atlético de Madrid abriu espaço ao regresso de Alex Telles

Tite anunciou esta quinta-feira a lista de convocados do Brasil para os duelos frente a Equador e Paraguai, para o apuramento rumo ao Mundial'2022, onde o escrete já tem lugar garantido. Lesionado, Neymar é a grande baixa para os duelos de 27 de janeiro e 1 de fevereiro, mas a ausência de Renan Lodi também mereceu destaque.

Confrontado com as suas escolhas, Tite revelou não ter chamado o lateral-esquerdo do Atlético de Madrid por este não ter a vacinação completa contra a covid-19, algo que o impediria de entrar no Equador. "Eu, particularmente, entendo que a vacinação é uma responsabilidade social. Eu trago comigo. Eu e minha família. Eu e meus netos. Queria ter meus pais, não tenho. Mas queria poder protegê-los. Segundo, o aspecto é respeitando a parte das autoridade sanitárias de cada país. Renan Lodi não poderia entrar no Equador. Ele teve a primeira dose da vacina no dia 10. Não estaria apto de estar com a delegação. Respeitamos as leis deste país. Diferente do que aconteceu quando a Argentina veio e entrou com atletas sem autorização. Fizemos a nossa parte, entramos em campo. Ninguém vem aqui e faz o que quer. A Anvisa e a Polícia Federal fizeram o que tinham que fazer. Estou na expectativa da decisão final da Fifa. Pois em termos esportivos e termos legais fizemos tudo corretamente", explicou o selecionador do Brasil, que escolheu Alex Telles para ocupar a vaga que seria de Lodi.

Outro dos destaques é o regresso de Dani Alves (38 anos) às escolhas de Tite, que vê o lateral do Barcelona como um ativo a observar para o Mundial'2022.

Eis os convocados do Brasil:

Guarda-redes: Alisson (Liverpool), Ederson (Man. City) e Weverton (Palmeiras)

Defesas: Emerson (Tottenham), Dani Alves (Barcelona), Alex Sandro (Juventus), Alex Telles (Man. United), Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG) e Thiago Silva (Chelsea)

Médios: Bruno Guimarães (Lyon), Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Fred (Man. United), Gerson (Marselha), Éverton Ribeiro (Flamengo), Lucas Paquetá (Lyon) e Coutinho (Aston Villa)

Avançados: Antony (Ajax), Gabigol (Flamengo), Gabriel Jesus (Man. City), Matheus Cunha (Atlético de Madrid)