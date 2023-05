Incrível Sheffield Wednesday: chega à final do play-off depois de perder 4-0

Owls perderam por 4-0 na primeira mão, mas conseguiram dar a volta, levar o jogo a prolongamento, e celebraram nos penáltis

Poucos acreditariam que o Sheffield Wednesday, após perder por 4-0 na primeira mão da semifinal do play-off de acesso ao Championship, conseguisse dar a volta à eliminatória, mas os owls empenharam-se e festejaram uma remontada histórica.

O Peterborough venceu confortavelmente o primeiro jogo, mas o Sheffield Wednesday empatou a eliminatória no tempo regulamentar. No prolongamento houve um golo para cada equipa e a eliminatória foi decidida nas grandes penalidades.

O golo que levou a partida para prolongamento foi, imagine-se, apenas aos 90'+8', por Liam Palmer.

No final da partida a invasão de campo foi inevitável.

A final será a 29 de maio, contra o vencedor do Barnsley-Bolton.

FROM FOUR DOWN SHEFFIELD WEDNESDAY FORCE EXTRA TIME!!!!!!!! SCENES!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/xKCKMSK1Wh - Mr Matthew CFB (@MrMatthewCFB) May 18, 2023

Mission improbable, completed



The moment Jack Hunt scored from the spot to help the Owls complete the greatest comeback in EFL playoff history, winning on penalties after a 5-5 draw on aggregate



Sheffield Wednesday are going to Wembley! #SWFC @BBCSheffield pic.twitter.com/RZaYDlh22D - Football Heaven (@footballheaven) May 18, 2023