Remodelação no plantel: Barcelona quer reforços para todas as posições

O jornal Sport adianta que o Barcelona deverá reforçar-se com seis ou sete jogadores: um guarda-redes, um central, dois laterais, um médio e dois avançados.

Com o aproximar do final da temporada, 2022/23 já está a ser preparado pelos clubes e no Barcelona poderá havr muitas alterações. Xavi quer receber seis ou sete caras novas na +róxima época, adianta o jornal catalão Sport.

A começar pela baliza. Neto deverá sair e o substituto poderá ser Iñaki Peña, que está emprestado pelos blaugrana ao Galatasaray.

No eixo da defesa, Piqué, Eric Garcia e Ronald Araujo vão continuar, mas Lenglet, Umtiti e Mingueza deverão rumar a outras paragens, diz a publicação. E um dos reforços para esta posição será Andres Christensen, do Chelsea.

Para as laterais, Javi Galán, Alex Telles, Grimaldo, Tagliafico e Álex Moreno estão a ser seguidos, sendo que o treinador quererá reforços para as duas alas.

No miolo, com Kessié, do Milan, praticamente assegurado, não deve haver muito mais mexidas: Busquets, Gavi, Pedri, Nico e Frenkie de Jong completam o meio-campo.

O Sport escreve também que está prevista a chegada de dois avançados. Raphinha, do Leeds, poderá ser um deles e Robert Lewandowski, do Bayern, o outro. Mas as negociações não serão fáceis.

Dani Alves, Sergi Roberto, Dembélé, Luuk de Jong e Adama Traoré terminam contrato, e Lenglet, Umtiti, Mingueza, Dest, Riqui, Depay e Braithwaite deverão mesmo deixar o emblema culé. Há ainda os regressos dos emprestados Coutinho, Pjanic, Trincão e Álex Collado.