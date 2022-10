Relatos de pânico nos esfaqueamentos em Milão: "Pensámos que era um assalto"

"Corremos o mais rápido possível, pensávamos que era um assalto", conta uma pessoa que estava no local. Pablo Marí, do Monza, estre os feridos

Já surgiram em Itália relatos de quem assistiu ao terror em Milão onde um doente mental esfaqueou várias pessoas, entre elas o jogador espanhol do Monza Pablo Marí. Já faleceu uma das pessoas esfaqueadas, um funcionário da caixa do Carrefour, onde teve lugar o ataque, com idade a rondar os 30 anos.

"Estávamos no bar e pensámos que era um assalto porque vimos algumas pessoas e uma senhora a correr, depois vimos mais e mais pessoas e percebemos que algo grave tinha acontecido. A certa altura a senhora do bar começou a falar de armas e ao fechar o local escondeu-nos porque nem ela entendeu o que estava a acontecer. Ficamos no fundo do bar. Depois de uns cinco minutos chegou uma vendedora do Carrefour que tinha presenciado o ataque, ela não falou de armas, mas apenas de um louco. Vimos pessoas a fugir e saímos também, saímos enquanto o altifalante do centro comercial pedia atendimento médico urgente e corremos o mais rápido possível. Fiquei muito impressionada com uma rapariga que estava a chorar, completamente em choque", contou uma rapariga ao La Repubblica.