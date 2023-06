Relatório policial: Rico foi atingido na cabeça por uma pata do cavalo

A Cadena SER teve acesso ao documento, revelando que não existem testemunhas diretas do acidente que resultou em que o guarda-redes espanhol do PSG sofresse um traumatismo cranioencefálico, ficando hospitalizado em estado grave.

Sergio Rico, guarda-redes do PSG, continua hospitalizado em Sevilha e a apresentar melhorias, após ter sofrido um traumatismo cranioencefálico no dia 28 de maio, na sequência de um acidente de hipismo sobre o qual foi revelado esta terça-feira o respetivo relatório policial.

A rádio Cadena SER teve acesso ao documento, explicando que não existem testemunhas diretas do acidente do guarda-redes espanhol, de 29 anos, que apenas foi avistado quando já se encontrava caído no chão. Assim sendo, não é possível confirmar se o guardião estava montado a cavalo, como tem sido avançado.

No relatório, é apenas precisado que Rico foi atingido violentamente na cabeça por uma pata de um cavalo, esperando-se que o jogador, caso recupere a totalidade da memória, consiga descrever a sequência de acontecimentos que resultou na sua hospitalização.

De resto, a referida fonte acrescenta que o juiz designado para o episódio decidiu arquivar o caso.