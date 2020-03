Relatório de Soares Dias fala em "presidente do AEK": "Pôs as mãos nos genitais, agarrou-os e apertou-os"

Soares Dias relata verdadeiro faroeste ao intervalo e conta episódio do aperto aos genitais de Rui Licínio, um dos seus assistentes

O relatório de um observador que foi transcrito na imprensa grega,conforme O JOGO deu ontem conta, mencionava a confusão ao intervalo com a equipa de arbitragem portuguesa, liderada por Artur Soares Dias, que dirigiu o AEK-Aris (2-1), mas atribuía as agressões de que foram alvo a "adeptos" não identificados, e que supostamente não deveriam circular naquele espaço. O relatório do árbitro, feito em inglês, é mais explícito na descrição: refere a presença adeptos afetos "à equipa da casa" e reporta que entre eles estava um que se identificou como presidente do AEK.

Aliás, terá sido mesmo este, Dimitris Melissanidis, quem "agarrou e apertou" os genitais do assistente Rui Licínio. O nome não ficou registado no documento, onde consta apenas ter sido "um senhor velho, de cabelo branco", mas, segundo o relato do árbitro, quem o fez não escondeu a identidade. Já tinha gritado antes "eu sou o presidente do AEK" e, no meio da pequena multidão em fúria por causa de um penálti, esse tal "senhor velho, de cabelo branco" que, dirigindo-se a Rui Licínio (Rui Tavares, no relatório), "pôs as mãos nos genitais, agarrou-os e apertou-os" enquanto gritava "eu sou o patrão ("I"m the boss", no original), não foi penálti, vai-te f..."; outras frases registadas no documento do árbitro vão no mesmo sentido, o da fúria pelo penálti assinalado contra oAEK. "Porquê penálti, vão-se todos f...".

Soares Dias escreve que foram depois para o balneário, onde aguardaram cerca de 30 minutos pela chegada do chefe da polícia de modo a garantir que estavam reunidas condições de segurança para prosseguir o jogo, o que viria a acontecer sem mais incidentes registados. Terá havido, ao que O JOGO conseguiu apurar, algum desconforto para identificar claramente o presidente do AEK como protagonista do incidente; observadores e elementos da segurança foram alegando não ter visto ao certo o autor, pelo que ficou apenas o registo feito no relatório.