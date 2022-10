Relação de Messi e Neymar com Mbappé é apenas desportiva, dizem espanhóis

A imprensa espanhola avança que ambos os craques sul-americanos querem manter um bom ambiente no balneário parisiense, para que cheguem na máxima força ao Mundial de 2022.

O jornal Marca avança esta segunda-feira que a relação de Lionel Messi e Neymar com Kylian Mbappé é meramente desportiva, não existindo grandes afetos entre a dupla sul-americana e o avançado francês.

A relação entre Messi e Neymar já perdura desde os tempos do Barcelona e ambos estarão com a mira afinada no Mundial de 2022, onde querem chegar no topo das suas capacidades, pelo que o seu objetivo passará por manter um ambiente saudável no balneário do PSG até lá.

Messi, segundo a mesma fonte, também já começa a estar ciente de que o seu regresso ao Barça poderá estar cada vez mais perto (termina contrato no final da temporada), estando por isso apenas focado em estar ao melhor nível dentro de campo.

Em sentido contrário, a Marca assegura que Sergio Ramos está muito mais próximo de Mbappé, que também terá uma boa relação com Marco Verratti.