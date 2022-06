Rejeitou Van Dijk a troco de seis milhões de euros... por ser demasiado lento

Uma história contada por Neil Warnock, ex-treinador do Crystal Palace.

Virgil van Dijk é, na atualidade, um dos mais cotados centrais do futebol mundial e há quem se arrependa de uma avaliação feita há alguns anos atrás. O defesa dos Países Baixos saiu do Groningen para o Celtic em 2013/14 e no clube escocês suscitou a curiosidade de clubes ingleses, incluindo o Crystal Palace.

Neil Warnock, então treinador da equipa, teve uma oportunidade de ouro, mas não a agarrou. Motivo? A excessiva lentidão de van Dijk destacada por um olheiro. "Foi-me oferecido ao Crystal Palace por 5 milhões de libras (seis milhões de euros no câmbio atual), mas o chefe de olheiros disse-me que ele era demasiado lento e acabou no Southampton", contou, em entrevista ao jornal "Mirror". "É uma pena, porque o que lhe falta em em velocidade é compensada com a sua capacidade de ler o jogo", indicou.

No verão de 2015, Van Dijk rumou ao Southampton por 16 milhões de euros e três temporadas depois espantou o mundo do futebol com uma milionária mudança para Liverpool, a troco de 85 milhões.