Lateral-esquerdo do Atlético sofreu uma rotura do ligamento cruzado do joelho direito

O moçambicano Reinildo, do Atlético de Madrid, acabou a época, devido a uma rotura do ligamento cruzado do joelho direito.

A lesão do lateral-esquerdo ocorreu no dérbi contra o Real Madrid. Reinildo protegia a bola e perante a pressão de Valverde apoiou mal o joelho, acabando com uma lesão grave.

Primeiro o Atlético emitiu um comunicado a informar que o jogador poderia ter uma entorse, mas após realizar exames complementares no hospital foi detetada a rotura. Ficará de fora dos relvados durante seis meses.