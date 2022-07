Reinier: hipótese Benfica caiu por terra, mas surge outro clube interessado

Imprensa espanhola dá conta do interesse do Valladolid no médio brasileiro.

Depois de falhada a mudança para o Benfica, Reinier continua com o futuro em aberto, mas erá um novo clube interessado. Segundo adianta o jornal "Mundo Deportivo", o Valladolid, que tem Ronaldo Nazário como presidente, está interessado nos serviços do médio brasileiro.

Depois de duas temporadas emprestado ao Dortmund, Reinier, 20 anos, não tem grande margem de manobra no plantel de Carlo Ancelotti. Listado como alvo, o Benfica recolheu informações sobre as perspetivas do jogador, que, como noticiámos, deu o sim à cedência às águias, e também tentou aperceber-se sobre as expectativas do Real Madrid. Porém, o emblema de Madrid não manifestou abertura para uma cedência com divisão de salários e inclusão de uma opção de compra acessível. Nesse sentido, as águias não deram continuidade ao interesse.

O Valladolid, pelo seu lado, estará emprestado numa empréstimo até final da época.