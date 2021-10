Reguilón revela o que disse ao árbitro ao ver um adepto caído: "Temos de parar o jogo"

Na primeira parte do Newcastle-Tottenham, um adepto que assistia ao jogo na bancada colapsou, necessitando de intervenção das equipas médicas dos clubes. Reguilón foi um dos primeiros a alterar o árbitro, que de seguida interrompeu o jogo.

Sergio Reguilón, lateral-esquerdo do Tottenham, foi um dos primeiros jogadores a aperceber-se que havia um adepto em dificuldades na bancada do estádio St. James Park e, rapidamente, dirigiu-se para o árbitro a dar conta da situação. No final do encontro frente ao Newcastle, que os spurs venceram por 3-2, o espanhol relatou o que viu.

"Ouvi os adeptos a gritar e depois vi uma pessoa no chão a fazer exercícios de reanimação. Eu fiquei muito nervoso. Corri para o árbitro e disse 'temos de parar o jogo, não podemos continuar'", referiu em declarações à Sky Sports.

"Mas agora ele está bem, certo? Isso é o mais importante de tudo", acrescentou Reguilón.

O Newcastle confirmou que o adepto está "estável" e em observação no hospital.